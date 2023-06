Milan, il rinnovo e poi il prestito: El Hilali ad un passo dal Cambuur

Secondo quanto riportato da TMW, il giovane attaccante del MilanPrimavera, Youns El Hilali, sarebbe vicino prima al rinnovo e poi al prestito al Cambuur, squadra del campionato olandese. L'accordo per il prolungamento di contratto sarebbe ormai ai dettagli, mentre l'ipotesi di un trasferimento, senza perdere il controllo del cartellino, servirebbe per far trovare ad El Hilali il giusto minutaggio per crescere. Insomma, il Milan lavora per la stagione che sta per iniziare, ma anche a quelle future. LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>