Milan, rinnovo Pobega con adeguamento: c’è l’accordo fino al 2027 / News

Un percorso lineare, studiato per favorire la giusta maturazione per vestire la maglia del Milan. Tommaso Pobega è partito dalla Serie C ed ha scalato le categorie crescendo a vista d'occhio. L'ultimo prestito con il Torino è servito per consolidare la sua esperienza in Serie A dopo quello con lo Spezia. E adesso il Milan non vuole più privarsene, anzi vuole goderselo per gli anni a venire.