Milan – il rinnovo di Maldini, poi il mercato tra Renato Sanches e Scamacca

Tutto pronto per il rinnovo di Paolo Maldini. A questo punto inizierà il calciomercato del Milan: Renato Sanches, Gianluca Scamacca e non solo

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan, partendo dall'incontro segreto tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini, avvenuto in gran segreto nel mese di maggio. A questo ne è seguito un altro, ufficiale, dopo l'annuncio dell'avvenuto cambio di proprietà, in cui si è trovato l'accordo per il prolungamento del direttore tecnico. Il suo contratto terminerà ufficialmente tra 18 giorni e, forse già nella prossima settimana, ci potrebbero essere novità importanti. A questo punto ecco che prenderanno corpo le trattative già impostate negli ultimi mesi.

Il primo arrivo sarà Divock Origi, liberatosi a parametro zero dal Liverpool dopo 8 anni pieni di trionfi. Se le condizioni diventeranno favorevoli non sarà l'unico innesto in attacco: Gianluca Scamacca, per età e caratteristiche, può garantire i gol del futuro. Senza dimenticare l'incontro che avverrà a breve per Zlatan Ibrahimovic. A centrocampo Renato Sanches colmerà il vuoto lasciato da Franck Kessie: al Lille andranno circa 15 milioni di euro e al giocatore verrà garantito un ingaggio in linea con la filosofia rossonera. Sven Botman, invece, si sta complicando sempre di più visto il forte interesse del Newcastle: torna così d'attualità Gleison Bremer.

Attenzione anche alle idee sulla trequarti: i rossoneri puntano Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere, ma c'è anche Noa Lang come profilo da tenere sotto osservazione. In Olanda danno l'affare quasi per fatto, ma da Casa Milan filtra cautela: costa 20 milioni di euro. Pronti, partenza, via! Ci siamo quasi. Milan, un talento del Borussia Dortmund come vice Theo Hernandez: le ultime news di mercato