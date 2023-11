Milan, rinnovo Maignan: contatti continui per il prolungamento

Il Milan, come riportato da calciomercato.com, sarebbe al lavoro per blindare Mike Maignan. Ecco le ultime sul rinnovo del francese

Il Milan si prepara per altre sessioni di calciomercato che potrebbero essere molto importanti per il club. I rossoneri si sono mossi tantissimo in estate, ma alcuni ruoli potrebbero essere ulteriormente rinforzati. Non solo colpi in entrata o cessioni: i rossoneri dovranno presto pensare anche ai rinnovi di alcuni dei loro pilastri.

Milan, il rinnovo di Maignan

Il Milan, come riportato da calciomercato.com, sarebbe al lavoro per blindare Mike Maignan. La trattativa per il rinnovo andrebbe avanti da settimane, la dirigenza rossonera sarebbe in contatto continuo con gli agenti del giocatore per allungare la scadenza attuale fissata per giugno 2026. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e l’accordo siglato nel 2021 prevede uno stipendio da 2.8 milioni di euro all’anno. Vedremo se riusciranno a trovare l'accordo definitivo al più presto. Maignan resta uno dei pilastri del Milan.