Milan, venerdì il rinnovo di Leao: cifre e durata del contratto

Milan, il rinnovo di Leao venerdì

L’ufficialità per il prolungamento di Rafael Leao con il Milan, si legge, arriverà nella giornata di venerdì 26 maggio, un colpo importante per la società milanista che ad un certo punto hanno anche temuto di perdere il giocatore. Leao rinnoverà il contratto per cinque stagioni e avrà un importante aumento salariale. Passerà da 1,5 milioni attuali a 5 milioni di euro netti più bonus facilmente raggiungibili. Inoltre nel suo contratto ci sarà una clausola da 175 milioni di euro, attivabile sono nei primi quindici giorni del mese di luglio. Rafa ha sempre voluto rinnovare con il Milan, l’ostacolo vero di questa operazione è sempre stato il risarcimento da circa 20 milioni (in condivisone con il Lille) da pagare allo Sporting. Una volta risolta la questione tra club, il prolungamento è arrivato in poco tempo. L’attaccante ha rifiutato diverse proposte all’estero, in particolare il Chelsea. LEGGI ANHCE: Milan, casting in attacco. Il nuovo nome dall'Olanda