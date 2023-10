Milan, rinnovo Krunic distanza colmabile: con la Juve titolare

Rade Krunic , apre La Gazzetta dello Sport, vede la Juventus, ma non ancora il rinnovo . Alla ripresa, il Milan passerà da uno snodo delicatissimo tra Juventus, Psg e Napoli e Pioli conta di giocarsela con Rade di nuovo a piena disposizione. Il piano per la sfida ai bianconeri, che domenica 22 arriverà a San Siro, è semplice: se Krunic starà bene , tornerà titolare , con Adli che si dovrebbe accontentare della panchina. La rosea parla anche del rinnovo del bosniaco .

Milan, con Krunic si tratta il rinnovo

Krunic, si legge, ha iniziato a parlare con il Milan di rinnovo e il dialogo, per adesso, non ha portato all'intesa: il 33 rossonero vorrebbe un nuovo contratto da 3 milioni netti, il doppio dello stipendio attuale, mentre il Milan sarebbe disposto ad arrivare a circa 2 milioni e mezzo. Distanza non ampia e tempo a disposizione: la scadenza del contratto è nel 2025. Krunic è arrivato al Milan nel 2019 dall'Empoli: per questo il suo contratto non gode dei benefici fiscali del Decreto crescita. Se Krunic guadagnasse 3 milioni netti, al Milan costerebbe 5,55.