Milan, rinnovo Kessie: sale l’attesa. Il club e l’agente restano in silenzio

Prove di rinnovo tra il Milan e l'agente di Franck Kessie. La trattativa non è entrata ancora nel vivo, si aspetta il ritorno del Presidente

L'edizione odierna di 'Tuttosport' punta l'attenzione sul Milan e sul rinnovo di Franck Kessie. Il club rossonero e l'agente dell'ivoriano, George Atangana, vogliono far calare il silenzio sulla trattativa. L'obiettivo è semplice: si vuole evitare una spettacolarizzazione della trattativa. Gli esempi Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono assolutamente da evitare: Paolo Maldini non ha nessuna intenzione di perdere a zero anche il Presidente. Le sirene dalla Premier League sono concrete: un segnale di certo da non sottovalutare.