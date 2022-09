Milan, rinnovo Kalulu: accordo non totale, ma dialoghi ben avviati / News

Nella giornata di ieri il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Rade Krunic: "Il Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunic fino al 30 giugno 2025". Il bosniaco, out per infortunio, rientrerà molto probabilmente in occasione della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria. A proposito di rinnovi: quest'oggi sarà ufficiale quello di Sandro Tonali, che firmerà fino al 2027. Ma c'è già la testa al prossimo giocatore a cui affidare la penna in mano: si tratta di Pierre Kalulu.