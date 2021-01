Mercato Milan, rinnovo Donnarumma: ipotesi contratto da 2 anni |PM News

Milan, rinnovo Donnarumma: le ultime news

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, Gigio Donnarumma potrebbe prolungare solo fino al 2023. Un contratto biennale, dunque, visto che l’attuale accordo è in scadenza il prossimo 30 giugno e tecnicamente il portiere classe 1999 potrebbe già da oggi accordarsi con un altro club a parametro zero. Eppure, Donnarumma non ha intenzione di prendere in considerazione l’idea di lasciare il Milan e ha dato mandato a Raiola di lavorare per il rinnovo.

Tuttavia, il prolungamento potrebbe essere di una durata abbastanza corta. Un eventuale accordo fino al 2023 – senza inserimento di clausole rescissorie – consentirebbe al Milan di non perdere il ragazzo a zero la prossima estate, ma permetterebbe a Mino Raiola di tenere ancora una volta il coltello dalla parte del manico. In caso di mancato arrivo in Champions, in questa stagione o nella prossima, l'agente italo-olandese cercherà immediatamente un acquirente che possa fare gola al ragazzo.