Quello dei rinnovi è certamente un tema molto caldo in casa Milan. Sono diversi, infatti, i giocatori rossoneri al centro dei rumors di mercato e trattative per il prolungamento del proprio contratto. Non possiamo, dunque, non parlare di Davide Calabria. Il terzino italiano è legato al Diavolo fino a giugno 2025. Facciamo il punto sulla situazione.