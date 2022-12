Milan, rimpianto Kolo Muani: i rossoneri affondarono il colpo per Origi

Il Milan avrebbe potuto acquistare Kolo Muani, ma il colpo non andò in porto in quanto i rossoneri decisero di affondare su Origi

Enrico Ianuario

Tre partite, una rete e un assist. E' questo il bottino di Randal Kolo Muani al Mondiale in Qatar con il quale si è messo in evidenza con la nazionale francese, chiudendo al secondo posto il torneo. Nel bene e nel male, l'attaccante francese è stato uno dei protagonisti della Francia di Didier Deschamps in quanto ha segnato il gol decisivo in semifinale contro il Marocco, ma ha anche sciupato la clamorosa occasione da gol contro l'Argentina nei minuti finali dei tempi supplementari. Il ragazzo, comunque, ha talento e anche Maldini se n'era accorto. Il Milan, infatti, l'anno scorso avrebbe potuto acquistare a parametro zero Kolo Muani, ma alla fine non se ne fece nulla. Il motivo?

Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', dopo un paio di riflessioni, il Milan decise di abbandonare la pista Kolo Muani e affondare il colpo su un altro parametro zero, vale a dire Divock Origi. Il club di via Aldo Rossi decise di puntare sull'ex attaccante del Liverpool perché considerato un calciatore con più esperienza soprattutto in Champions League. Dopo questa decisione Kolo Muani decise quindi di accettare l'offerta dell'Eintracht, con il Milan che adesso potrebbe avere qualche rimpianto. Calciomercato Milan, Cardinale pronto al super investimento.