Attento Milan, dalla Spagna: per Retegui spunta l’Atletico Madrid

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe essere alla ricerca di una punta per il futuro. In rosa, infatti, restano due giocatori non più giovani come Ibrahimovic e Giroud. Mentre Origi, non sta dando le garanzie sperate. Un nome che potrebbe rientrare nel radar del Diavolo è quello di Mateo Retegui, neo attaccante dell'Italia e giocatore in prestito al Tigre. Ecco le ultime novità.