Milan, il reparto avanzato piange: non solo Gabriel dal mercato

Il Milan è in grande difficoltà nel reparto avanzato ed è necessario un intervento sul mercato, al di là dell'interesse per Angelo Gabriel

Fabio Barera

Quella che sta vivendo il Milan nel reparto avanzato è una vera e propria emergenza. Al momento, infatti, il Diavolo deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, che è ancora infortunato e comunque quest'anno va per le 42 primavere. Inoltre Origi, acquistato nel corso della sessione estiva, ha deluso soprattutto per le condizioni fisiche precarie, oltre che per le prestazioni deludenti.

Milan, l'emergenza in attacco richiede un intervento sul mercato — Con l'infortunio dell'ultima ora di Ante Rebic, al Milan in rosa rimane un Olivier Giroud rinato negli ultimi mesi, ma pur sempre 36enne, e Marko Lazetic, a cui Pioli dovrà fare affidamento per forza di cose, secondo quanto riferito da Tuttosport, in edicola questa mattina. Nonostante il serbo sia ancora molto giovane e abbia dimostrato di essere ancora acerbo.

Per questi motivi sarà necessario che il Milan intervenga sul mercato, già nella finestra di gennaio. Il nome più caldo sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Angelo Gabriel. In base a quanto riportato da L'Equipe, per il brasiliano il Diavolo avrebbe offerto circa 15 milioni di euro, offerta che il Santos avrebbe gentilmente declinato. Al di là del classe 2004, però, è necessario che la dirigenza rossonera si inventi qualcosa per porre rimedio alla situazione di emergenza. Leao, ascolta Inzaghi: "Ti consiglio di diventare una bandiera del Milan"