Milan, l'esperto rivela: "Reijnders grande intuizione, il rinnovo è vicino"

"Un aspetto che grida con forza il valore del lavoro di Inzaghi e del suo staff è quello relativo al player trading. Ovvero allo sviluppo tecnico ed economico delle risorse investite per calciatori di prospettiva. Il diktat estivo di Oaktree era stato chiaro. Nessuna spesa pazza per calciatori già formati, ma investimenti anche importanti per prospetti “alla Bisseck”. L’esempio del centrale tedesco è quanto di più eloquente la rosa nerazzurra possa produrre. Arrivato nell’estate 2023 per una cifra decisamente abbordabile grazie al lavoro dello staff tecnico targato Ausilio-Baccin, a poco più di un anno di distanza è diventato un difensore totale. In grado di uscire a testa alta dal confronto con gli attacchi di Manchester City ed Arsenal".