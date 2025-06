Milan, Reijnders: “Al Mondiale per Club con il Manchester City: entusiasta”

Si sta per concretizzare il trasferimento, ormai definito da diversi giorni, di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City in questa prima finestra estiva di calciomercato . L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di 55 milioni di euro di base fissa, più 15 milioni di euro di bonus (10 facili, 5 più difficili). Operazione complessiva, dunque, da 70 milioni di euro.

Il centrocampista classe 1998, ex AZ Alkmaar, in queste ore ha rotto il suo silenzio sull'imminente cambio di casacca. “Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per Club con il Manchester City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta”.