Milan, rebus calciomercato: a gennaio è mancato il colpo

Milan, il calciomercato e il fermento

La proprietà del Milan, si legge, avrebbe negato un extra-budget per correzioni della rosa (l’area tecnica avrebbe inseguito inutilmente Zaniolo, dalle parti di Redbird circolava una curiosa predilezione per Ziyech). Anche il rebus del rinnovo contrattuale di Leao ha denunciato una fibrillazione mai avvertita, nemmeno nei giorni caldissimi dell’addio di Donnarumma, affrontato a brutto muso dagli ultrà prima di Juve-Milan che orientò poi la rincorsa al secondo posto. Dev’essere per questo e per tutti gli altri motivi che ieri, a Milanello, si è registrato il tutto esaurito: al fianco di Maldini e Massara, presenza costante di ogni allenamento, sono arrivati anche il presidente Paolo Scaroni e l’ad di nuova nomina Giorgio Furlani. Calciomercato Milan – Lazetic verso l’Austria: le ultime