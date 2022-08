Milan, l’assist di Leao: vuole rimanere. A settembre si tratta il rinnovo

Il Milan resisterebbe all'assalto del Chelsea? L'assist arriva dallo stesso Rafael Leao, che vuole restare. A settembre si tratta il rinnovo

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica uno spazio importante al possibile assalto last-minute del Chelsea per Rafael Leao. I 'Blues' avrebbero messo il portoghese in cima alla lista delle preferenze, considerando le difficoltà incontrate in attacco nelle tre partite di Premier League appena andate in archivio. Zero gol all'attivo e un reparto che vedrebbe in Leao la pedina ideale. Il Milan, dal canto suo, ha le idee chiare ed è deciso a rifiutare tutte le offerte che non siano in tripla cifra. Diverso il discorso se un club mettesse sul tavolo una cifra vicina ai 150 milioni di euro della clausola: in quel caso la situazione cambierebbe.

Leao sta bene al Milan

Qualora l'offerta sarebbe concreta cosa farebbe Leao? Rafa, recentemente, ha dichiarato di stare bene al Milan. Lui vuole restare. Può una proposta indecente fargli cambiare idea? Nel calcio è successo e continuerà a succedere, ma per il momento non c'è pericolo. Chi frequenta Milanello afferma come il classe 1999 sia sereno; inoltre gli stimoli non mancano. C'è uno scudetto da difendere e un girone di Champions League da superare.

Questione rinnovo

Se Leao dovesse restare al Milan, a settembre si parlerà di rinnovo. Sarà Gerry Cardinale, dopo il closing che avverrà entro fine settembre, a gestire la delicata questione. Le complicazioni, però, non mancano. Il numero 17 deve 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto nel 2018. Una cifra che, tra spese e interessi, si avvicinerà ai 20. Inoltre, oltre al potente Jorge Mendes, Leao ha affidato la sua procura anche ad un avvocato molto vicino al padre. Un elemento in più con cui trattare non è mai una buona notizia. Sono dunque previste lunghe negoziazioni e spigolosi imprevisti: i tifosi del Milan sperano che sarà il giocatore stesso a spazzare tutti i dubbi, così da concretizzare la volontà di restare in rossonero. Assalto del Milan all'obiettivo dell'Inter per la difesa: le ultime news di mercato