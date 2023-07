Il Milan oggi ha iniziato ufficialmente la stagione 2023/24. I rossoneri si sono ritrovati a Milanello per il raduno. Un giocatore non ha potuto partecipare fin dal primo giorno. L'arrivo e la definizione dell'acquisto di Pulisic , infatti, ha richiesto e richiede più tempo del previsto. L'esperto di calciomercato , Matteo Moretto di Relevo, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull'arrivo a Milano e le visite dello statunitense. Ecco il tweet.

"Aggiornamento Milan. Il piano prevede che Christian Pulisic arrivi mercoledì e firmi giovedì". Il giocatore, quindi, dovrebbe concludere tutto l'iter con i rossoneri nella giornata di giovedì 14 luglio in tempo per poter partire verso gli USA.