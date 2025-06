Milan, previsto un summit di Tare con la proprietà: il motivo

Definite alcune cessioni importanti, su tutte quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan ha ricavato oltre 90 milioni di euro che verranno reinvestiti nel calciomercato per andare a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L'intenzione è quella di lavorare tanto, e bene, in ogni reparto, motivo per il quale gli introiti delle cessioni potrebbero non bastare ad Igli Tare.