Milan, come stanno andando Messias e Saelemaekers? I numeri stagionali

Come stanno giocando Messias e Saelemaekers? I due esterni hanno lasciato il Milan in estate. Ecco il punto sulla loro stagione

Il Milan, nella scorsa sessione di calciomercato, ha cambiato moltissimo. Non solo giocatori nuovi, i rossoneri hanno anche ceduto tantissimi calciatori. Due di questi sono Junior Messias e Alexis Saelemaekers. I due esterni, dopo una stagione fatta di alti e bassi, sono andati via dal Milan in prestito, anche per gli arrivi di Pulisic e Chukwueze. Ma cosa stanno facendo? Sono riusciti a lasciare 'il graffio' nelle loro nuove squadre? Ecco un aggiornamento.