Milan, Pobega fondamentale per il futuro: destino rossonero

Milan, Pobega non si muove

Come riportato da Tuttomercatoweb, sono giorni complicati per Tommaso Pobega, vittima di un infortunio recente in allenamento (frattura costale composta) che l'ha costretto a saltare la sfida col Lecce. Buone notizie invece in arrivo "fuori dal campo" per il centrocampista classe 1999: il Milan lo considererebbe una pedina importante anche per la prossima stagione e dovrebbe essere confermato, stante anche un lungo contratto fino al 2027. Il centrocampista rossonero piacerebbe al Torino, che lo rivorebbe in granata dopo il prestito di qualche stagione fa. Pobega, però, potrebbe diventare sempre di più un punto fondamentale del centrocampo futuro del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Walker è l’ultima suggestione: ma serve un rinforzo a destra?