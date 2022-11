Milan, Pioli punta a diventare uno dei tecnici più longevi: i numeri

Pioli è arrivato al Milan nell' ottobre 2019 , per sostituire Marco Giampaolo , e, al momento, è sulla panchina rossonera da 1119 giorni , con 153 presenze ufficiali e la media di 1,97 punti per partita . Sicuramente ha avuto un ottimo impatto nell'universo Milan, riportando prima la squadra in Champions League (maggio 2021) e, quindi, a vincere lo Scudetto (maggio 2022).

Milan, Pioli continuerà ad essere on fire

Il quotidiano torinese ha fatto notare come, qualora rispettasse il suo nuovo contratto per intero, Pioli balzerebbe al terzo posto in classifica nella storia dei tecnici del Milan più longevi. Scalzerebbe, in questa speciale graduatoria, il 'Paròn', Nereo Rocco, che ha occupato la panchina del Diavolo per 1826 giorni e 222 partite.