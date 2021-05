Milan, Pioli: “Juventus? Dobbiamo pensare a battere il Benevento” | News

I quotidiani hanno riportato le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Benevento, gara che si giocherà questa sera a San Siro

Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Benevento. Il tecnico si è dimostrato fiducioso e determinato per le prossime gare, ma il suo focus è concentrato esclusivamente sulla partita di questa sera: "E' un momento importante nella nostra crescita, dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo. Dobbiamo entrare in campo con le idee chiare e con l'atteggiamento giusto. Domani (stasera, ndr) non dobbiamo pensare alla classifica, ma solo a vincere contro il Benevento. Non dobbiamo entrare in campo con altri pensieri, dobbiamo solo pensare a dare il massimo e anche di più. Dobbiamo andare oltre i nostri limiti". Intanto ecco l'offerta del Milan per De Paul.