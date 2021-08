Milan, Pellegatti saluta Hauge: “Addio caro vichingo!!” (Video)

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale 'YouTube', ha dato l'addio a Jens Petter Hauge, che i 'rumors' di mercato danno verso l'Eintracht

L'esterno offensivo norvegese, classe 1999 , prelevato un anno fa dal Bodø/Glimt per meno di 5 milioni di euro, andrà via dai rossoneri con destinazione Bundesliga .

"Sembra che la proposta dell' Eintracht Francoforte stia avvicinandosi a quello che vorrebbe il Milan. Dalle notizie che trapelano anche dal suo entourage la sua partenza è imminente - ha detto Pellegatti -. Dispiace, eravamo affezionati a questo vichingo. Gli auguriamo tanta fortuna. La fortuna dovrebbe essere abbastanza imminente. Hauge lascerà il Milan: capiremo come proseguirà la sua carriera".

"Da 'Casa Milan' - ha detto Pellegatti - mi dicono che qui, giocando poco, non avrebbe potuto dimostrare il suo grande valore. Potrà, un giorno, toccare le cifre che oggi vale André Silva. Ma qui al Milan avrebbe giocato meno e non avrebbe potuto mai salire fino quel valore. A torto o a ragione, queste sono le scelte tecniche di Stefano Pioli. Hauge ormai è già andato". Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>