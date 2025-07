Milan, Pellegatti: “Allegri non si accontenta. Su Vlahovic e Jashari…”

Poi continua: "Non ha portato molto questa partita ad Allegri, la condizione fisica è quella che è ma è anche un Milan che non vedremo mai in campionato. Non voglio sentire dire che tanto in difesa a destra siamo a posto, perché non è così. Serve un terzino. Non voglio sentir dire che anche se non arriva Jashari ne abbiamo sei a centrocampo, perché Musah non può giocare nei tre di centrocampo e anche oggi lo ha dimostrato. Jashari pareggia l'uscita di Reijnders, se non arriva è un downgrade per ora, anche con Ricci e Modric".