Milan-Parma, Massara: “Presto incontro per il rinnovo di Donnarumma. Su Ibra …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a pochi minuti da Milan-Parma, match della 33^ giornata di Serie A, in programma alle ore 19:30 a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Massara:

Sulla partita di questa sera: “Non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci. Veniamo da un ottimo momento e da ottime prestazioni, ma ci aspettano partite difficili, a partite da stasera. E’ un momento delicato dove l’aspetto fisico conterà molto: siamo pronti, speriamo di fare una bella gara”.

Sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Vedremo, sono valutazioni che andranno fatte insieme a lui, dipenderà anche dal suo stato d’animo, dalla voglia che avrà. Lui sta dando tantissimo alla squadra, ha aiutato il gruppo a crescere in maniera esponenziale, ha dato mentalità, qualità: la squadra si è trasformata dal suo arrivo. Intanto godiamocelo fino a fine stagione, stasera fa 100 partite con il Milan”.

Sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma: “L’incontro per il contratto? Mi auguro presto. Parleremo con il suo agente, cercheremo di tenerlo qui. E’ un pilastro della squadra, nonostante sia giovanissimo e ha un futuro radioso. Quando lo incontriamo? Questione di giorni, ci vedremo a breve per trovare un’intesa. La volontà di Gigio è di proseguire con noi: credo ci siano buoni presupposti per continuare insieme. Ho buone sensazioni”.

Su Dominik Szoboszlai: “Adesso è presto”.

Su Jesús Suso: “Il riscatto è scattato per l’avvenuta qualificazione in Champions del Siviglia. Le risorse verranno reinvestire nella squadra, vediamo come. Ma concentriamoci su queste partite, pensiamo al Parma, non dobbiamo disperdere energie”.

PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E DUCALI, CONTINUA A LEGGERE >>>