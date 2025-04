Milan, Paratici e Furlani: terminato l’incontro, ma niente firma. Ecco i motivi

Milan, Paratici non firmerà oggi per diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Lo spiega il giornalista Luca Bianchin su X

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero gettare le basi per il futuro in questo mese di aprile. Oggi giornata molto importante con l'incontro tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e Fabio Paratici, primo candidato per diventare il nuovo direttore sportivo del Diavolo. Cosa manca per le possibili ufficialità del caso? Le ultime dal giornalista Luca Bianchin che su X svela le ultime novità dopo l'incontro andato in scena.