Milan, ricordi Paquetà? In estate possibile l’addio al West Ham

Il Milan , negli scorsi anni, non ha vissuto stagioni molto positive dal punto di vista dei risultati. Per questo, potrebbe restare difficile, per i tifosi, ricordare gli ex calciatori rossoneri di quegli anni. Lucas Paquetà , ad esempio, resta una meteora con il Diavolo, che lo cedette al Lione , dove, il brasiliano esplose, fino a passare in Premier League.

Ex Milan, Paquetà ai saluti con il West Ham?

Secondo quanto riportato dal portale Football Insider, Lucas Paquetá, potrebbe lasciare il West Ham dopo una sola stagione. Il trequartista ex Milan, si legge, non sarebbe disposto a giocare in Championship nel 2023-24. Il brasiliano, quindi, potrebbe lasciare gli inglesi in caso di retrocessione. Il West Ham si trova attuale al terzultimo posto in classifica a quota 24 punti in Premier League. Paquetà è stato comprato dal Lione per oltre 40 milioni di euro la scorsa estate.