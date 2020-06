Milan, Panucci: “Donnarumma? Deve pensare a vincere, non ai soldi”

CALCIOMERCATO MILAN – Christian Panucci, ex calciatore di Milan e Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma, che sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il club rossonero. Ecco le dichiarazioni Panucci.

"Donnarumma? Gli possono anche dare 6, 7, 8 milioni di euro… Ma poi il giocatore vuole vincere. Bisogna capire cosa vuole fare Donnarumma, se lo chiama il Real Madrid o una squadra che vuole vincere? Nella carriera la cosa più importante è l'ambizione di vincere, non so se gli bastino i soldi per essere felice, penso che debba pensare a vincere. Se poi lo può fare al Milan ben venga".