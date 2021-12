Milan, Omeragic presente al Meazza ad assistere il match contro il Napoli

Becir Omeragic, giovane difensore dello Zurigo, era presente al Meazza ad assistere alla partita di Serie A tra Milan e Napoli

Una visita di certo non casuale quella di Becir Omeragic, giovane talento del calcio europeo. Si tratta di un difensore classe 2002 che milita attualmente nello Zurigo. Il Milan è da diverso tempo sulle tracce dello svizzero, il quale è in scadenza di contratto nel 2023. Che sia lui il nuovo rinforzo di gennaio per Stefano Pioli?