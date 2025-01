Milan, obiettivo Joao Felix: un colpo per il presente e il futuro

In tre anni e mezzo con i Colchoneros ha collezionato 131 presenze, 34 gol e 18 assist: numeri buoni, ma non all’altezza delle aspettative. Nel gennaio 2023, è passato in prestito al Chelsea, dove però non ha trovato spazio con Mauricio Pochettino. Dopo sei mesi è tornato all’Atletico, che lo ha girato nuovamente in prestito, questa volta al Barcellona.