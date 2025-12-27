Milan, domani i rossoneri tornano in campo contro il Verona per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il tema della mattinata è comunque il mercato: ancora voci su Vlahovic e il futuro di De Winter e Nkunku. Clamorosa novità sul possibile rinnovo di Mike Maignan. Ecco le top news di mercato di Pianeta Milan del 27 dicembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, scambio con la Juventus? Clamorosa novità su Maignan. Nkunku e De Winter: voci di cessione
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, scambio con la Juventus? Clamorosa novità su Maignan. Nkunku e De Winter: voci di cessione
Milan, le voci di una possibile cessione di De Winter e Nkunku. Il futuro di Vlahovic e la clamorosa novità su Maignan. Ecco le top news di mercato di Pianeta Milan del 27 dicembre 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA