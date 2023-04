Milan, sirene inglesi per Maignan: interesse del Newcastle

Come riportato dal Sunderland Echo, il Newcastle sarebbe pronto a presentare una mega offerta al Milan per Mike Maignan

Come riportato dal Sunderland Echo, noto portale sportivo inglese, il Newcastle sarebbe fortemente interessato al portiere del Milan, Mike Maignan. I Magpies, infatti, avrebbero individuato nel francese il giusto rinforzo per la propria porta in caso di qualificazione alla prossima Champions League.