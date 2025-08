"Per quanto riguarda Jashari è vero che il Brugge lo ha inserito all’interno della lista Champions valida per il terzo turno preliminare contro il Salisburgo, è vero anche che il calciatore continua a sperare e sognare di andare al Milan". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan e in particolare su Ardon Jashari, centrocampista nel mirino dei rossoneri. Ecco le ultime dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Ci confermano ancora una volta che la possibilità che Jashari vada al Milan sussiste, la trattativa è ancora in piedi. Ma nei prossimi giorni il Milan rifletterà e deciderà internamente se avanzare un ulteriore rilancio oppure no".