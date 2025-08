Calciomercato Milan, Kalimuendo può davvero arrivare? Moretto rivela ...

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', che ha in collaborazione con il collega Fabrizio Romano, soffermandosi in modo particolare sull'interesse del Milan per Arnaud Kalimuendo. A dare per primo la notizia è stato Gianluca Di Marzio, che ha riproposto questo nome già accostato in passato ai rossoneri.