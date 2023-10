“Milan, a gennaio potrebbe arrivare Morato”: la rivelazione di mercato

Il Milan , come noto, sarebbe alla ricerca di un difensore centrale e un innesto potrebbe essere fatto già nel calciomercato di gennaio. Gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino , uniti alla condizione fisica non ottimale di Simon Kjaer , sembrano spingere la dirigenza rossonera ad individuare un rinforzo. Un possibile profilo lo ha ipotizzato il noto giornalista Carlo Pellegatti , che ha fatto il nome di Morato in un video sul proprio canale 'YouTube'. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti sulla suggestione Morato

"A gennaio può esserci Morato, un brasiliano, nato nello stato di San Paolo. Può essere un giocatore interessante, è fisicato, alto 190 cm, non velocissimo, ma dal senso dell’anticipo e potente. Non costa tantissimo, siamo sui 10-15 milioni di euro. Potrebbe essere una soluzione. Il Milan non prenderà giocatori svincolati, inserirà al momento Simic. E’ chiaro che al momento è un giocatore senza esperienza. Il Diavolo resta così con tre terzini, Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Theo Hernandez, e tre centrali, Fikayo Tomori, Sion Kjaer e Malick Thiaw. Prenderanno così un difensore centrale". LEGGI ANCHE: Milan, cerchi l'attaccante perfetto per te? La risposta è... Zirkzee >>>