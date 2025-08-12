Milan, Morata è del Como: è ufficiale. Le sue parole e la formula

Con la maglia della Spagna, Morata ha collezionato 86 presenze e 37 gol, che lo collocano tra i migliori marcatori di tutti i tempi del suo Paese. Ha guidato la nazionale alla vittoria agli Europei 2024 e nella Nations League 2023, dimostrando tutta la sua leadership.

Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como”.

Ecco le prime parole di Morata con la maglia del Como: “Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”.