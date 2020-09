Milan-Monza, occhi su Paquetà e Duarte: in ballo il futuro

ULTME NOTIZIE MILAN NEWS – È il giorno di Milan-Monza a San Siro, coi rossoneri che torneranno a giocare nel loro stadio a distanza di più di un mese dall’ultimo impegno contro il Cagliari di campionato. La serata non avrà quel retrogusto romantico pensato nel momento in cui è stata organizzata l’amichevole, visto che a causa del Coronavirus che ha colpito Silvio Berlusconi né il patron brianzolo né Adriano Galliani saranno presenti allo stadio.

In casa Milan verrà dato ancora ampio spazio a calciatori dal futuro in bilico e sotto osservazione. Su tutti i due brasiliani ex Flamengo Lucas Paquetà e Léo Duarte. Il primo è stato autore di un’ottima prova alla prima uscita contro il Novara, con un gol e un palo che ha poi portato alla rete di Calabria. Il secondo, al contrario, non ha fornito segnali positivi mostrando ancora una volta incertezze e disattenzioni.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): A.Donnarumma; Calabria, Bellodi, Duarte, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Laxalt, Paqueta, Halilovic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Entrambi sono sul mercato e le prossime amichevoli potranno essere decisive per il loro proseguo di carriera al Milan. Match importante anche per altri giocatori per cui si aspettano offerte. Uno di questi è Diego Laxalt, anche lui in gol contro il Novara, ma anche Alen Halilovic, titolare contro i piemontesi e possibile impiego dal 1’ anche questa sera contro il Monza. Sia l’uruguayano che il croato sono sulla lista dei partenti e una buona prova questa sera potrebbe attirare l’interesse di qualche società.

Anche Davide Calabria cerca conferme. Buona la gara contro il Novara, ma sa che il suo nome potrebbe essere sacrificato all’altare del bilancio qualora si presentasse un’offerta dal valore congruo al suo prezzo (almeno 10 milioni). Cercano continuità anche Kalulu che si è presentato molto bene e Emil Roback, giovane talento svedese arrivato dall’Hammarby. Possibile esordio per Brahim Diaz, approdato ieri a Milanello.

MILAN-MONZA: FORMAZIONI, ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV>>>