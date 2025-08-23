Pianeta Milan
Milan, mistero Boniface: in estate avrebbe giocato un’amichevole a porte chiuse

Milan, dalla Germania il portale Kicker scrive che Boniface avrebbe lavorato duramente tutta l'estate giocando anche un'amichevole
Emiliano Guadagnoli
Continua la saga Victor Boniface: dopo una prima parte di visite mediche, l'attaccante del Bayer Leverkusen dovrebbe svolgere altri approfondimenti nella giornata di oggi, con il Milan, che vorrebbe essere sicuro al 100% della tenuta fisica del nigeriano. Ecco un ulteriore capitolo della storia.

Milan, Boniface ha giocato durante l'estate? Spunta un'amichevole a porte chiuse. I dettagli

Dalla Germania il portale Kicker scrive che Boniface avrebbe lavorato duramente per trovare la condizioni fisica migliore in vista della stagione. Durante la preseason, però, avrebbe saltato degli allenamenti e delle partite, con il Bayer Leverkusen che non avrebbe mai spiegato il motivo.

Sempre da Kicker, si legge, in arrivo una precisazione direttamente dai tedeschi: di recente Boniface avrebbe giocato per intero l'amichevole a porte chiuse contro il Roda Kerkrade, giocando due tempi da 30 minuti ciascuno.

