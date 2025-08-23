Sempre da Kicker, si legge, in arrivo una precisazione direttamente dai tedeschi: di recente Boniface avrebbe giocato per intero l'amichevole a porte chiuse contro il Roda Kerkrade, giocando due tempi da 30 minuti ciascuno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Continua la saga Victor Boniface: dopo una prima parte di visite mediche, l'attaccante del Bayer Leverkusen dovrebbe svolgere altri approfondimenti nella giornata di oggi, con il Milan, che vorrebbe essere sicuro al 100% della tenuta fisica del nigeriano. Ecco un ulteriore capitolo della storia.
Dalla Germania il portale Kicker scrive che Boniface avrebbe lavorato duramente per trovare la condizioni fisica migliore in vista della stagione. Durante la preseason, però, avrebbe saltato degli allenamenti e delle partite, con il Bayer Leverkusen che non avrebbe mai spiegato il motivo.
Sempre da Kicker, si legge, in arrivo una precisazione direttamente dai tedeschi: di recente Boniface avrebbe giocato per intero l'amichevole a porte chiuse contro il Roda Kerkrade, giocando due tempi da 30 minuti ciascuno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA