Mercato Milan, salta Okafor e rischia Rashford … Spunta una nuova idea

Tanto spazio dedicato al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 13 gennaio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo fa parlare moltissimo di sé per quanto riguarda il mercato, con tanti nomi accostati e alcune importanti novità. Vediamo insieme ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'!