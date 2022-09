Milan, il mercato dei ‘millennials’: Dest e Vranckx gli ultimi squilli / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva, avvenuta alle 20 di ieri. Un modo di operare impopolare, che non incontra spesso il parere dei tifosi, sempre vogliosi di accogliere nomi altisonanti e pronti ad infiammare San Siro. E invece no: come ormai di consueto, il Diavolo opera in maniera diversa, puntando tutto su calciatori giovani da far crescere e che possano diventare dei top player.