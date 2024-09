Milan, un mercato (per ora) sbagliato. Cosa manca? Ma nel derby…

Il Milan ha concluso una campagna acquisti molto importante sia a livello numerico che a livello economico. I rossoneri hanno portato a casa cinque colpi in entrata, in più hanno accorciato la rosa con qualche cessione e molti prestiti. È vero che siamo solamente al primo mese di stagione, ma al momento il mercato non ha lasciato alcun segno, mentre lo scorso anno ci fu subito un impatto iniziale dei nuovi arrivati. Visto il non gioco del Milan e i problemi tattici è giusto chiedersi se i giocatori arrivati (e quello che non sono arrivati), siano quelli giusti per risolvere tutti i problemi di questa squadra. Ricapitoliamo, analizzandoli, i colpi in entrata del Milan, reparto per reparto.