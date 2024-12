Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 24 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti visto che il Diavolo si prepara a una sessione di calciomercato che potrebbe essere incandescente. Tantissimi i rumors di mercato tra entrare e uscite. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. SAELEMAEKERS ADDIO?