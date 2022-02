Milan, quanti obiettivi di mercato sfumati: ma sono tutti dei rimpianti?

Le ultime due sessioni di calciomercato per il Milan sono state abbastanza chiacchierate. Numerosi calciatori sono stati accostati ai rossoneri. Alcuni sono arrivati, altri sono andati altrove e per alcuni non c'è mai stata una vera e propria trattativa. Vediamo un po' cosa hanno combinato da agosto ad oggi tutti quei giocatori che potevano trasferirsi al Milan e se sono stati dei rimpianti o meno.