Milan, Matt Law: “Improbabile che Tomori torni al Chelsea” | News

Le ultime notizie sul Milan. Matt Law, giornalista del 'Telegraph', ha parlato del futuro di Fikayo Tomori, in prestito al Milan dal Chelsea

Matt Law, giornalista del 'Telegraph' vicino al mondo Chelsea, ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter dove parla del futuro di Fikayo Tomori. Il difensore è attualmente in prestito al Milan proprio dalla squadra presieduta da Roman Abramovic. "Visto quanto sta facendo bene al Milan, credo che Fikayo Tomori debba essere preso in considerazione per un posto nella rosa dell'Inghilterra per gli Europei. E ora sembra improbabile che possa tornare al Chelsea", queste le parole apparse sul suo account. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.