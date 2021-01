Milan, Marianella: “Mandzukic? Non sono d’accordo. Vi spiego” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Mandzukic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato dei possibili colpi di mercato da parte del Milan. Marianella si è soffermato su Mandzukic e su Tomori.

"Non sono d'accordo con l'acquisto di Mandzukic. Il Milan ci ha fatto vedere un progetto chiaro, ovvero quello di prendere giocatori giovani di massimo 24 anni.Se ora dovessi fare una deroga, la farei per un difensore e non per un attaccante. Tomori? È un ragazzo di fisico, mobile. Lampard lo ha avuto al Derby e ora anche al Chelsea. Il suo minutaggio con Thiago Silva è sceso, per questo vuole mandarlo in prestito".