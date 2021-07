Milan, Marchetti: “Riscatto Tonali? Tutte le parti si sono venute incontro”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha spiegato i retroscena sull'accordo imminente tra Milan e Brescia per il riscatto di Sandro Tonali

"Tonali verrà riscattato: è stato fatto un ulteriore passo in avanti ieri per un ulteriore sconto sul cartellino giocatore; tutte le parti hanno fatto un passo in avanti nei confronti dell'altra, compreso Tonali che ha capito che deve rinunciare a qualcosina".