Milan, Marchetti: “De Paul all’Atletico può spingere Calhanoglu a restare”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato del passaggio di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. Hakan Calhanoglu più vicino al Milan? Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Il Milan non era pronto a fare delle offerte. Avrebbe potuto inserire nella trattativa con l'Udinese qualche contropartita tecnica, come Hauge o Pobega, ma di fronte a 35 milioni di euro cash e a un rapporto diretto tra i presidenti la trattativa de Paul-Atlético si andrà a chiudere: 5 anni di contratto per l'argentino".

"Di riflesso questa può essere una notizia che spinge Calhanoglu a rinnovare per il Milan. Immaginiamo che l'interesse per il turco dell'Atletico verrà meno e il giocatore ha l'offerta del Milan sul tavolino da tempo. Con l'Europeo in corso non c'è fretta, anche perché si possono ascoltare le richieste che eventualmente arriveranno".