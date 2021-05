Milan, Mandzukic lascia da signore: “Grazie per la chance”

Mario Mandzukic, sfortunato nella sua esperienza al Milan, ha ufficializzato su 'Instagram' il suo addio al club rossonero. Le sue parole

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come ieri, con un post pubblicato sul suo account ufficiale su 'Instagram', l'attaccante croato Mario Mandzukic abbia detto ufficialmente addio al Milan.

La sua esperienza rossonera, caratterizzata, purtroppo, da infortuni ed acciacchi fisici, si è conclusa dunque con appena 287' di gioco totali in 11 presenze tra Serie A (10) ed Europa League (una). Soltanto due le gare in cui è sceso in campo da titolare. Nessun gol all'attivo per lui.

Il contratto di Mandzukic, che scadrà il prossimo 30 giugno, non sarà dunque rinnovato dal club di Via Aldo Rossi. Questo nonostante, originariamente, fosse stata prevista un'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Le quali, evidentemente, non sono state soddisfatte.

"È stato un piacere giocare per il Milan - ha detto Mandzukic, il cui addio è stato da gran signore -. Sono grato ai dirigenti per avermi dato l'opportunità, al mister ed al suo staff per il grande lavoro ed ai compagni, che non sono solo giocatori eccellenti, ma anche un grande gruppo di ragazzi".

"Felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League - ha concluso Mandzukic -: auguro il meglio per il futuro". Adesso, per il Milan, si apre la caccia ad un nuovo centravanti. Forse addirittura due. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>