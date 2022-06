Milan, Maldini e Massara confermati. Ma le firme sul nuovo contratto?

Paolo Maldini e Frederic Massara resteranno dirigenti del Milan. Ma non c'è ancora la firma sui contratti in scadenza il prossimo 30 giugno

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, che, ad oggi, non hanno ancora rinnovato il loro contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come fatto notare dal quotidiano generalista, non dovrebbe essere minimamente in dubbio la conferma di Maldini e Massara nel management del club di Via Aldo Rossi. In fin dei conti, con il tecnico Stefano Pioli, sono stati i principali artefici della costruzione della squadra che ha vinto il 19° Scudetto.

Maldini e Massara, scarsa considerazione da parte di Cardinale?

Di certo, però, ha incalzato il 'CorSera', la situazione di Maldini e Massara avrebbe meritato maggiore 'attenzione' da parte della nuova proprietà del Milan, il fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Il quale, però, ha già fatto sapere di voler andare avanti con la premiata coppia formata dal direttore tecnico Maldini e dal direttore sportivo Massara.

Cosa si aspetta, allora, per apporre la firma sui nuovi contratti? Oltre a firmare il nuovo 'patto con il Diavolo', Maldini e Massara attendono, secondo il 'Corriere della Sera', di conoscere il budget a disposizione per muoversi, poi, concretamente in questa sessione estiva di calciomercato.

Già 'apparecchiate', di fatto, le operazioni Divock Origi e Renato Sanches. Piace moltissimo Charles De Ketelaere del Bruges, ma l'affare non si preannuncia semplicissimo. Non arriverà un'altra punta centrale (il Diavolo farà affidamento sullo stesso Origi ed Olivier Giroud). Vicini, infine, i riscatti di Alessandro Florenzi dalla Roma e di Junior Messias dal Crotone.